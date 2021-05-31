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Заліщук влаштувалась на роботу в "Нафтогаз"

Ексдепутатка стала радницею Вітренка з міжнародних питань.

Заліщук влаштувалась на роботу в "Нафтогаз"
Фото: Facebook/Олег Федонюк

Колишній народний депутат Світлана Заліщук стала радницею голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

Заліщук буде відповідати за міжнародні питання - координуватиме взаємодію "Нафтогазу" з міжнародними партнерами та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія "Північному потоку - 2".

"За попередні кілька років команда Нафтогазу домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови Північного потоку-2. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки Північного Потоку-2. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", - заявила Заліщук.

Заліщук була народною депутаткою України VIII скликання (2014-2019) та очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Має тривалий досвід роботи у сфері міжнародних відносин. Вона працювала зовнішньополітичним радником прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Нагадаємо, що на минулому тижні з "Нафтогазу" звільнилася Олена Зеркаль.

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