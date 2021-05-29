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Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня

Наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування.

Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня
Фото: facebook/Вадим Мельник

Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить своє існування.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на голову ДФС Вадима Мельника.

"25 вересня - це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав він під час прес-брифінгу.

Мельник уточнив, що відомство, яке він очолює, вже перебуває у процесі ліквідації.

Притому він підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови нового органу.

"Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямі", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

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