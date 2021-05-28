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Україна закрила небо для білоруських літаків

Заборона набуває чинності з 29 травня.

Україна закрила небо для білоруських літаків
Фото: tut.by

Кабінет міністрів закрив повітряний простір України для білоруських літаків.

Про це повідомляють "Інтерфакс-Україна" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела в уряді.

Заборона на використання повітряного простору України літаками, зареєстрованими в Республіці Білорусь, набуває чинності із 00:00 29 травня.

Кабмін також доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та "Украероруху" поінформувати в установленому порядку про це Білорусь.

Нагадаємо, що з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, але білоруські літаки мали змогу літати над територією України.

Рішення уряду пояснюється примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.

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