Cereal Planet припиняє бізнес в Україні і продає активи

Група компаній Cereal Planet не бачить перспектив для роботи в Україні через низьку динаміку розвитку в галузі виробництва круп і продає свій український актив - дочірнє підприємство ТОВ "Олімп" (Харків) після отриманих 6,71 млн євро чистого збитку в четвертому кварталі 2020 року.

Згідно аудійованого звіту Cereal Planet PLС (холдингова компанія групи, Кіпр) на Варшавській фондовій біржі 27 травня, компанія розглядає варіанти перенесення виробничих потужностей в ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

Виробник круп уточнив, що має можливість відкрити кредитну лінію для покупки нових виробничих активів в Європі.

За даними звіту, Cereal Planet в 2020 році скоротила виручку в 22,5 рази порівняно з 2019 роком - до 41,4 тис. євро, чистий прибуток на 38,2% - до 2,1 тис. євро, її активи скоротилися в 3,5 рази - до 85,35 тис. євро.

Компанія уточнила, що більше не володіє виробничими потужностями, але при цьому за підсумками 2020 року вона збільшила виробництво круп на 37% порівняно з 2019 роком - до 45,2 тис. тонн. За звітний період виробництво гороху склало 22,5 тис. тонн (+ 88%), гречки - 9,6 тис. тонн (+ 28%), булгуру - 5,8 тис. тонн (-7%), пшона - 3, 1 тис. тонн (-15%).

Cereal Planet випускала вагові крупи під ТМ "ОЛІМП" - чотири лінійки продукції: "Булгур", "Рідлана", "Майфайна", "Златокосиця", під ТМ "Люба ферма" - кормосуміші для тварин.

Власниками компанії є Олександр Славгородський, Анатолій і Олександр Власенки (по 30,93% акцій) та інші власники (7,2%).