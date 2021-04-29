Що замовити в офіс замість піци

Фуршети вже стали частиною офісної культури. Іх влаштовують при кар'єрному підвищенні, переведенні на нову посаду, під час державних свят або днів народження. Такий спосіб організації святкового столу дозволяє сприяти економії бюджетних заходів, створює комфортну атмосферу та забезпечує доступ до невимушеного спілкування. Цьому також допомагає різноманітність страв, яку можна замовити для святкування. Наразі пригостити колег можна не лише піцою та напоями.

В меню сервісу https://box-catering.ua/ru/ представлені овочеві, м'ясні, вегетаріанські та солодкі набори, які завжди доступні, і їх легко підібрати для будь-якої компанії. У цьому допоможуть легкі збалансовані, але ситні закуски, в тому числі:

· Соковиті міні-бургери;

· Барвисті канапе;

· Апетитні сирні, м'ясні та овочеві нарізки;

· Місцеві і екзотичні фрукти;

· Традиційні і низькокалорійні десерти.

Також завжди можна підібрати смачні і корисні вегетаріанські снеки.

Закуски

При організації фуршету в офісі необов'язково накривати святковий стіл з п'яти страв та різноманітних напоїв. Тут головне - створити настрій і обстановку, яка дозволить поспілкуватися з колегами, обмінятися контактами і відзначити успіхи компанії. У цьому допоможуть легкі, але ситні закуски, в тому числі:

· Соковиті міні-бургери;

· Барвисті канапе;

· Апетитні сирні, м'ясні та овочеві нарізки;

· Місцеві і екзотичні фрукти;

· Традиційні і низькокалорійні десерти.

Якщо організатор фуршету включає в меню кілька страв, то першими подають закуски, які не змінюють смаку і зовнішнього вигляду при кімнатній температурі. Частування, до складу яких входить ікра, майонез або олія, ставлять на стіл в останню чергу.

Салати. Гарніри

При виборі салатів та гарнірів перевага надається також свіжим овочам, крупам та іншим продуктам, приготоввниз у фритюрі чи шляхом випікання. В меню сервису BOX catering представлені набори, до складу яких входить основна страва, гарнір і салат. Такий бокс підійде не тільки для організації офісного фуршету, але також для сімейного обіду або вечері.

М‘ясні страви

Якщо в колективі переважають чоловіки, то в меню святкування обов'язково включають м'ясні страви і закуски. Це можуть бути:

· Бургери,

· Шашлики,

· М'ясо на шпажках,

· Запечені курячі стегна або гомілки,

· Нагетси,

· Канапе,

· М'ясні нарізки.

Для чоловічих компаній особливо актуально м'ясо, приготоване у фритюрі. Воно має хрустку підсмажену кірочку, має ніжний смак і, всупереч існуючим міфам, відрізняється низькою калорійністю. Крім того, завдяки недовгою тепловій обробці м'ясні страви, приготовані у фритюрі, зберігають вітаміни і мікроелементи.

Десерти

Офісні фуршети організовують не тільки винуватці торжества. Святковий стіл може стати сюрпризом для іменинника, нового начальника або співробітника, що відправляється у відпустку або на пенсію. У цьому випадку в якості головної страви можна вибрати апетитний десерт. Щоб не мучитися з пошуком тарілок і ножа для нарізки святкового торта, можна замовити порційні частування. Це можуть бути:

· Мініатюрні медяники і тортики,

· Ягідна панна-котта,

· Полуничний маскарпоне,

· Крамбл з ягодами і фісташками,

· Яскраві макаруни або капкейкі,

· фруктове асорті.

На додаток до десерту обов'язково знадобиться чай і кава. Хоча з вибором напоїв в офісах, як правило, проблем не виникає.

Випічка

Створити всередині колективу святковий настрій допоможе апетитна і хрустка випічка. Для цього необов'язково відриватися від роботи і бігти в сусіднє кафе за пиріжками і беляшами. Зараз є великий вибір гастрономічних боксів, в які входять мініатюрні хачапурі з сиром і яйцем, англійські корниш пасти, китайські бао, французькі круасани та американські бургери. Причому за ними не потрібно нікуди їхати, досить замовити доставку апетитних страв прямо в офіс.