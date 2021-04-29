Олександр Ліцкевич з Люкс Груп: у чому секрет швейцарських годинників

Сучасний образ чоловіка складається з тисячі деталей. Кожна з них має своє значення. Зокрема, мова йде про швейцарські годинники. Незважаючи на появу на ринку сучасних гаджетів, вони продовжують утримувати лідерські позиції і не збираються їх залишати.

Статус, надійність, ідеальний стиль — багато хто не може зрозуміти, чому ж саме приваблюють швейцарські годинники, в чому їх секрет. Олександр Ліцкевич з Люкс Груп поділиться деякими міркуваннями, щоб значно спростити вибір подібного аксесуара.

У чому ховається секрет швейцарських годинників?

Здавалося б, у чому тут така популярність. Годинники як годинники. На ринку є багато інших варіантів, які коштують не так дорого, але теж виконують свої основні функції. Але все не так просто. Мало хто знає, але механічні годинники були включені в перелік з 8-ми традицій швейцарців, як кандидати на додавання до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Надійний механізм: Олександр Ліцкевич називає один з головних чинників

В швейцарському годиннику повинен бути виключно швейцарський механізм. Якщо це не так, то варто задуматися про походження речей. Цей механізм славиться своєю надійністю, тривалим терміном служби. Хоча список достоїнств можна ще довго перераховувати.

Якісне скло

● Найчастіше використовують для годинників сапфірове скло. Воно не тьмяніє і не затирається, так що через тривалий час користування зможете розглянути час. Подряпини такому склу не страшні, вони можуть з'явитися тільки після посиленого впливу алмазним різцем.

● Рідше встановлюють мінеральне скло, яке вважається більш бюджетним порівняно з попереднім пунктом. Правда, не варто сумніватися в надійності. Таке скло теж може похвалитися удароміцними властивостями.

Вишуканий корпус

● Золото — цей метал цінують любителі класики. Що стосується колірної гамми, тут є вибір. Дорогоцінний метал може бути жовтим або білим.

● Більш лаконічно виглядає сталь. Lux Groups зазначає, що такі речі краще вибирати чоловікам, які цінують лаконізм і універсальність.

Кожна деталь швейцарських годинників продумана до найменших подробиць. Будь-який з цих елементів грає важливу роль і все це впливає на результат. Це і дозволяє аксесуарам так довго тримати марку. Вони не просто стануть стильним доповненням образу, а демонстрацією статусу, впевненості в собі. Нехай кожна деталь буде підібрана зі смаком.