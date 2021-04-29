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У Львові однорічний син депутата облради став власником медичного центру

Нерухомість на сина зареєстрував місцевий бізнесмен і депутат "Європейської солідарності"

У Львові однорічний син депутата облради став власником медичного центру
Фото: Nina Zakhozhenko / lviv.nashigroshi.org

Львівській бізнесмен, депутат Львівської обласної ради Григорій Козловський, оформив право власності на приватний медичний центр, що будується в місті, на свого 11-місячного сина Ярему.

Про це пише видання "Наші гроші. Львів" з посиланням на державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

У витязі з реєстру повідомляється, що будинок площею приблизно 4,2 тис. кв. м Ярема Григорович Козловський отримав 9 квітня цього року на підставі договору дарування. Він є п’ятою, наймолодшою дитиною для Григорія Козловського, народжений в шлюбі зі співачкою Юлією Козловською. Ярема Козловський народився 9 травня 2020 року, через півтора тижні йому виповниться один рік.

Будівля, власником якої став однорічний Ярема Козловський, − це майбутній приватний медичний центр з пологовим будинком, який зводить ТОВ "Лемберг Медікал Центр". Власницею компанії є Юлія Козловська, очолює фірму сам Григорій Козловський.

На немовля зареєстровано також квартиру і два парковочних місця в житловому комплексі Avalon 37, чотири квартири в житловому комплексі Avalon Time, два приміщення гостьових будинків-елінгів у Винниках і будинок в Східниці з басейном.

49-річний Григорій Козловський – депутат Львівської міської ради від "Євросолідарності". Він є співвласником "Львівської тютюнової фабрики", будівельної корпорації Avalon, готелю Grand Hotel та низки ресторанів у центрі Львова. Козловському також належить футбольний клуб "Рух" (Винники). 

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