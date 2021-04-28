Коболєв заявив, що дізнався про звільнення з новин

Джерела в Уряді розповіли, що голову "Нафтогаза" звільнено через незадовільні результати роботи НАК у 2020 році.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації.

Про це він написав у фейсбуці.

"Про звільнення дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав", - зазначив Коболєв.

Разом із тим, джерела LB.ua в Уряді розповіли, що Коболєва звільнено через незадовільні результати роботи НАК у 2020 році.

Коболєв очолював правління "Нафтогазу" з березня 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні, яке почалося зразу після чергового. Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно статуту НАК, збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

Також на засіданні Кабміну, яке триває, очікується рішення про призначення головою "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України" та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії. У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було.