Шмигаль заявив, що не бачить "гострих причин" для звільнення Коболєва з “Нафтогазу”

Так він прокоментував лист в .о. міністра енергетики Юрія Вітренка, у якому той просив невідкладно змінити керівництво та Наглядову раду “Нафтогазу”.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не вважає, що для звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва є “гострі причини”.

Про це він сказав під час прес-конференції, передає “Економічна правда”.

Коментуючи лист в .о. міністра енергетики Юрія Вітренка, у якому той просив невідкладно змінити керівництво НАК “Нафтогаз України” та припинити контракти з членами Наглядової ради компанії, Шмигаль зазначив, що на нього дадуть офіційну відповідь.

"Реакція, звичайно, буде, тобто буде відповідь на офіційний лист. Зараз секретаріат Кабміну готує таку відповідь. Вона буде підписана. У цьому листі є декілька позицій, які частково лежать в юридичній площині і частково - в виконанні робіт і планів "Нафтогазом". Але я хочу сказати, що не бачу на сьогоднішній день гострої необхідності або гострих причин звільнення керівника "Нафтогазу" і ще й звільнення наглядової ради", — заявив Шмигаль.

За його словами, "це неможливо технологічно так просто зробити по листу".

Прем'єр додав, що ця ситуація є "сигналом Нафтогазу щодо покращення роботи", зокрема щодо збільшення видобутку газу.

Нагадаємо, 15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно уставу НАК (п.68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У травні 2020-го Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".