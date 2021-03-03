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"ПрикарпатЗахідТранс" подало апеляцію на арешт нафтотрубопроводу

ВАКС мало розглядати апеляцію вже сьогодні. 

"ПрикарпатЗахідТранс" подало апеляцію на арешт нафтотрубопроводу
Фото: Lb.ua

Підприємтсво "ПрикарпатЗахідТранс" оскаржує в суді арешт частини нафтотрубопроводу, накладений у зв'язку з санкціями РНБО.

Апеляція була подана 2 березня до Вищого антикорупційного суду, повідомили джерела LB.ua. Її розгляд мав відбутися вже сьогодні. 

Оновлення. Розгляд апеляції перенесли на 16 березня. 

23 лютого Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

Майно буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Нагадаємо, що на початку весни 2016 року російська "Транснафта" продала трубопровід "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській компанії International Trading Partners AG, серед контрагентів якої, за версією детективів НАБУ, є структури, що належать людям з оточення Віктора Медведчука. 

Словосполучення "труба Медведчука" набуло поширення на тлі того, як 19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо цього політика і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях". 

Сам же Віктор Медведчук заявляє, що він та його родина не причетні до вказаного трубопроводу. 

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