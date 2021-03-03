На Житомирщині працівникові поліції та двом його спільникам оголосили підозру в катуванні

Поліцейському одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області та двом особам повідомлено про підозру за фактами катування, вчиненого за змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб. Хлопців відразу почали бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому від юанків вимагали зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування.

Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції. Однак, поліцейський замість надання допомоги юнакам, дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо викрадення автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого руків’ям пістолета по голові.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляли, начальника поліції Малина звільнили через вибивання показів його підлеглими. Одним з постраждалих виявився родич українського дипломата. 20 січня перший секретар посольства України в Великобританії Денис Сєнік написав у фейсбуці, що його 18-річного племінника Арсена жорстоко побили працівники поліції в селі Маклаївка Малинського району.

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців. П’ятьом поліцейським вручили обвинувальні акти.