Печерський райсуд Києва дозволив затримати Шарія, – ЗМІ

Правоохоронці мають право затримати його, щоб доставити на засідання суду з обрання запобіжного заходу.

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді.

Дозвіл на затримання правоохоронні органи отримали з метою доставки підозрюваного на засідання суду для обрання йому запобіжного заходу, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, рішення суд ухвалив 25 лютого, оскарженню воно не підлягає.

Нагадаємо, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року він сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.

Шарія викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінило неявку на допит як переховування від слідства.

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки не можливе. За даними ЗМІ, він перебуває і Іспанії. За кордон Шарій виїхав ще у 2012 році.

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства.

Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук.

1 березня у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.