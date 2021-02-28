Завтра у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Розвиток правосуддя”

У понеділок, 1 березня у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Розвиток правосуддя”.
“Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм”, – повідомила пресслужба ОПУ.
У заході твізьмуть участь президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.
Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.
Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.
Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах державної програми "Доступна іпотека 7%". У заході братимуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники.
Церемонія підписання розпочнеться о 9:15.