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Завтра у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Розвиток правосуддя”

На полях форуму відбудеться підписання перших кредитних договорів у межах державної програми "Доступна іпотека 7%".

Завтра у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Розвиток правосуддя”
Фото: ukrainepravo.com

У понеділок, 1 березня у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Розвиток правосуддя”.

“Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм”, – повідомила пресслужба ОПУ.

У заході твізьмуть участь президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах державної програми "Доступна іпотека 7%". У заході братимуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники.

Церемонія підписання розпочнеться о 9:15.

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