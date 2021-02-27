Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що президент Володимир Зеленський наказав зняти охорону із колишнього голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби.

"26 лютого Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Євгена Пригожина - власника російської приватної військової компанії "Вагнер", яка фактично є терористичною організацією, що веде війну в Україні і інших країнах світу. А в Україні 22 лютого без попередження та оповіщення сім'я генерал-полковника ГУР МО Василя Бурби була виселена з охоронюваного селища в Конча-Заспі. Бурбу, який володіє інформацією особливої державної важливості, ГУР МО і СБУ також позбавили документів прикриття. Його єдиним захистом є, на даний момент, машина надана посольством США", - написав Бутусов у фейсбуці.

"Це відбулося незабаром після того, як ексначальник ГУР МО, а також ряд інших високопоставлених офіцерів військової розвідки дали свідчення в Державному бюро розслідувань і в Генеральній прокуратурі, і повністю підтвердили факт зради і зриву спецоперації проти терористів "Вагнера" після наради в Офісі президента 24 липня", - зазначаив Бутусов.

Він додав, що напередодні виселення з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського.

"Він запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії, в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем "Беллігнкет" Христо Грозєвим. В іншому разі Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від такої ганебної угоди. І перші погрози були негайно виконані", - написав Бутусов.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.