Активісти закликали нардепів не знижувати акциз на ТВЕН

Зниження акцизу на 30% на сигарети для iqos і glo з 1 квітня 2021 року призведе до втрати бюджетом 3 млрд грн щороку і створить неприпустимі податкові пільги для тютюнової компанії «Філіп Морріс Інтернешнл». Про це сказано у заяві громадської організації “Життя”. Варто зауважити, згідно з чинним українським законодавством, такі тютюнові вироби вільно продають дітям. А зниження акцизу на них призведе до зростання поширеності куріння серед дітей.

25 лютого за зверненням глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії Комітет з питань фінансів податкової та митної політики вніс поправку №55 у законопроєкт №4278 “Щодо оподаткування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)”. Документ передбачає внесення змін у Податковий кодекс України у частині зниження акцизу на 30% на сигарети для iqos і glo з 1 квітня 2021 року.

Негативні сторони того, до чого призведе ухвалення законопроєкту №4278 з поправками:

• Держбюджет у 2021 році недоотримає близько 3 млрд грн від акцизу на ТВЕН. Натомість за рахунок цих коштів зростуть прибутки тютюнових компаній. Згідно з розрахунками Київської школи економіки та Vox Ukraine, з урахуванням наступних років преференційного податку для сигарет iqos і glo втрати Держбюджету складуть десятки мільярдів гривень.

• Тютюнові вироби для нагрівання легально продаються дітям та неповнолітнім. Зниження акцизу на ТВЕН сприятиме ціновій доступності тютюнових виробів для дітей та зростанню поширеності куріння.

«Зниження акцизного податку на ТВЕН та створення преференцій для певного виду тютюнових виробів суперечить ст. 4 Закону №2899-IV, який визначає “пріоритетність політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю”, - сказано у заяві ГО «Життя».

Як вказано, за період з 2019-го до 2020 року куріння iqos та glo серед молоді 18-30 років зросло у 4 рази.

«Вперше за 10 років в Україні відновилася динаміка зростання поширеності куріння серед молодих жінок та чоловіків. Зниження акцизу на ТВЕН на 30% зробить ще більше молодих українців курцями. Вже зараз кожна п’ята українська дитина у віці 13-15 років вживає тютюнові вироби або електронні пристрої для куріння. А внаслідок вживання тютюнових виробів в Україні щороку помирає 85 тисяч українців - це 233 людини щодня!» - попереджають активісти.

За опитуванням КМІС, 67% українців підтримують підвищення податків на ТВЕН заради того, щоб знизити динаміку поширеності куріння.

«Зниження акцизу на ТВЕН на 30% просувається окремими політиками під тиском тютюнової корпорації «Філіп Морріс», яка є імпортером тютюнових виробів для електричного нагрівання для пристроїв IQOS в Україну. Втручання та тиск тютюнової індустрії на формування податкової політики захисту людей від куріння є грубим порушенням статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яка ратифікована Україною», - попереджають в ГО.

Зокрема, у дослідженні ВООЗ вказано, що не існує підстав оподатковувати ТВЕНи за нижчою ставкою, ніж сигарети, адже тут також присутній тютюн. За даними активістів не існує підтверджень тому, що ТВЕНи менш шкідливі за сигарети.

«Ми вимагаємо від влади припинити продавати здоров’я українських дітей та молоді в обмін на гроші тютюнових корпорацій. Ми закликаємо парламент захистити здоров’я українських дітей та відхилити поправки, які передбачають 30%-е зниження акцизу на ТВЕН у законопроєкті №4278», - підкреслюється у заяві громадської організації.