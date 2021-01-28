АМКУ виграв апеляцію проти British American Tobacco про штраф на 80 млн гривень

26 січня Північний апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" на рішення Антимонопольного комітету України про накладання штрафу за порушення законодавства з захисту економічної конкуренції у розмірі 80 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"ВАТ не погоджується із цим черговим необгрунтованим рішенням та довільними звинуваченнями в порушенні законодавства. Суд не дослідив належним чином усі докази у справі, не надав належної правової оцінки фактам та нормам застосовного законодавства", - йдеться у повідомленні.

В компанії заявили, що "Бритіш Американ Тобакко Україна" працює в країні більше 27 років, стабільно входить до ТОП-10 платників податків і завжди діяла у повній відповідності до законодавства України.

"Такі рішення підривають будь-які плани інвестицій в економіку України та завдають необгрунтованої шкоди нашій репутації надійного корпоративного громадянина. Тому наразі ми розглядаємо можливість звернення до міжнародного арбітражу", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у грудні компанії Philip Morris International (PMI) подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж проти уряду України. Позивачі вважають несправедливим рішення АМКУ щодо штрафу у розмірі 431 млн гривень.

Наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТЕДІС Україна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення. "ТЕДІС" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд, а 26 листопада 2020 - Північний апеляційний суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "ТЕДІС Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "ТЕДІС Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "ТЕДІС" приймаються за погодженням з топменеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".