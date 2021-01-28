ФДМ почав розпродаж державних експертно-технічних центрів Держпраці

Фонд державного майна почав розпродаж державних експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держпраці. Перший з них - Черкаський - планується продати вже 12 лютого (стартова ціна - 4,45 млн гривень). Загалом на приватизацію піде 23 державних підприємств.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

ЕТЦ – це працюючі підприємства, що забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки.

Їх продають, бо ці функції можуть здійснювати приватні підприємства, а самі підприємства не є стратегічно важливими для держави.

Нагадаємо, що в 2020 році держава отримала від приватизації 2,13 млрд гривень. Найдорожчим активом став столичний готель Дніпро (1,11 млрд гривень). Також було продано двадцять спиртзаводів на загальну суму 1,26 млрд гривень (не вся сума надійшла до кінця року).

Закон про державний бюджет на 2021 рік передбачає надходження до 12 млрд грн за рахунок приватизації.