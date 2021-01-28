Посол Словаччини просить захистити інвесторів із його держави в Україні

Товариство з обмеженою відповідальністю “ФК “Інвестохіллс Веста” вдруге відібрала об’єкт нерухомого майна у словацьких інвесторів. Посол Словацької Республіки Марек Шафін просить компетентні органи захистити права іноземних інвесторів в Україні. Про це пан Шафін повідомив під час спільної прес-конференції із народною депутаткою Галиною Янченко та адвокатом юридичної компанії “Міллер” Масі Найємом, пише censor.net.

У жовтні минулого року вищезгадана фінансова компанія незаконно заволоділа майном словацьких інвесторів у Києві. Йдеться про об’єкт нерухомості на вулиці Кирилівській, 69, що перебуває у власності ТОВ “Фрунзе 69”. Бенефіціарами компанії є громадяни Словаччини. Перереєстрацією права власності, за інформацією адвоката Масі Найєма, займався приватний нотаріус Юдін.

“Ми подали скаргу до Антирейдерської Колегії Міністерства юстиції України. І як результат - скарга була задоволена, і об’єкт повернули законному власнику”,- повідомив Найєм.

За словами адвоката, повернути об’єкт вдалося за 2 місяці. Цьому сприяла, зокрема, увага Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів, яка взяла ситуацію під власний контроль.

Повторне захоплення об’єкта відбулося 23 січня.

“Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бригіда Володимир Олександрович повторно перереєстрував право власності на об’єкт нерухомості на компанію “ФК “Інвестохіллс Веста”. Згадана фінансова компанія вдруге здобула право на власність об’єкта, в який іноземний інвестор чесно вклав гроші”, - зазначив Масі Найєм.

“Позиція Спецкомісії та моя як народного депутата непохитна - права інвесторів в Україні повинні бути захищені. Як українських інвесторів, так і іноземних. Ми розуміємо, що такі ситуації мають негативні наслідки поза межами нашої країни. Це не додає балів до репутації нашої країни як місця для інвестицій”, - зазначила очільниця парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

За словами народної депутатки, ТСК розгляне це питання повторно на найближчому засіданні 4 лютого. Також обіцяють визначити, які державні органи вплинули на цей процес.

"Офіційна позиція української влади показала нам, що в цій країні поважають право іноземних громадян почуватися захищеними. Це важливо для тих громадян Словаччини, які мають намір вкладати в Україну свої гроші. Проте зараз існує повторна загроза порушення прав громадян Словацької Республіки. Фінансова компанія вдруге намагається відібрати об’єкт інвестицій”, - висловив занепокоєння Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.

“У зв’язку з цим я звертаюся до президента України Володимира Зеленського та відповідних правоохоронних органів по допомогу. Від імені Словацької республіки я прошу втрутитися в згадану ситуацію та захистити права інвесторів із нашої держави в Україні”, - додав він.

За фактами, пов’язаними із захопленням майна фінансовою компанією, ведуться слідчі дії у трьох кримінальних провадженнях. За даними юридичної компанії “Міллер”, адвокати очікують на вручення підозри в одному з епізодів найближчим часом. Про це повідомляється в дописі компанії на сторінці у Facebook.

Крім того, юристи супроводжують 10 судових процесів у господарських судах.

Сьогодні зранку декілька осіб намагались увійти в приміщення і змусити орендарів переписати договори оренди. Поліції вдалося запобігти захопленню нерухомості іноземного інвестора.