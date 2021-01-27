Рада цього тижня має голосувати за "податок на Google", що зобов'яже інтернет-гігантів платити Україні ПДВ

Він може призвести до здорожчання послуг, оскільки у їхню вартістю включатимуть податок.

Верховна Рада цього тижня має розглядати у першому читанні проєкт закону, котрий зобов'язує інтернет-гігантів, що ведуть діяльність в України, сплачувати податки в наш держбюджет. Він стояв у порядку денному на сьогодні, однак під час засідання до нього не дійшла черга.

У пояснювальній записці йдеться, що метою документу є збільшення доходів бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України. Також метою є створення сприятливих умов ефективного та необтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

"Це зручний механізм оподаткуванні інтернет-гігантів, які працюють по всьому світі, але чомусь тільки у нас не сплачують податки. Ми пропонуємо ввести для них механізм завядки так званому законопроєкту про податок на Google, хоча насправді Google є чи не єдиною компанією, яка сплачує податки в нашій державі", - повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

Він додав, що це оподаткування дозволить урівняти в правах український і транснаціональний бізнес.

Згідно із запропонованими змінами до Податкового кодексу, ПДВ доведеться платити нерезидентам, які не мають в Україні постійного представництва, але які безпосередньо постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

Під електронними послугами мають на увазі:

постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книг і журналів;

постачання аудіо, відео, ігор, азартних ігор і послуг участі в таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;

доступ до хмарних технологій;

постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення і оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПО і електронного устаткування;

надання послуг реклами в інтернеті, мобільних програмах та інших електронних ресурсах.

Дія закону, зокрема, стосуватиметься компаній Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, та інших.

Нагадаємо, що у грудні 2019 у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про введення ПДВ на послуги західних інтернет-корпорацій, таких як Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Ухвалення закону для українців може означати подорожчання західних інтернет-сервісів на 20%, оскільки в них буде закладено розмір ПДВ.