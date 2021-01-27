Sanofi випускатиме вакцину свого конкурента Pfizer

Французький фармгігант розробляє власну вакцину, але вона ще не готова.

Французька фармацевтична компанія Sanofi надасть свої виробничі потужності в Франкфурті для випуску протиковідної вакцини свого конкурента Pfizer.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Sanofi.

Компанія, чия власна вакцина проходить третю стадію клінічних досліджень і буде готова не раніше четвертого кварталу 2021 року, з літа 2021 року планує виготовити більше 125 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech для Європейського союзу.

"Маючи технології та обладнання, ми вирішили підтримати BioNTech та Pfizer у виробництві вакцини проти COVID-19, щоб допомогти задовольнити глобальний попит", - заявили в Sanofi, підкресливши, що не відмовляється від розробки власних вакцин.

Sanofi розробляє рекомбінантну вакцину на основі білка в колаборації з GSK і матричну РНК-вакцину в партнерстві з Translate Bio.

Перша з них вже пройшла дві стадії клінічних досліджень, але показала недостатню імунну відповідь у людей похилого віку. Компанія внесла певні зміни у формулу цієї вакцини, і в лютому планує заново почати другу фазу клінічних досліджень. Якщо вона буде вдалою, в другому кварталі почнеться фаза 3. Sanofi очікує, що промислове виготовлення вакцини почнеться в четвертому кварталі 2021 року.

Клінічні дослідження мРНК-вакцини мають початися у першому кварталі 2021 року.