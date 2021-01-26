Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ: глобальна економіка зменшилася на 3,5% через коронакризу

Обвалилися всі великі країни, крім Китаю.

МВФ: глобальна економіка зменшилася на 3,5% через коронакризу
Фото: EPA/UPG

Міжнародний валютний фонд порахував, що глобальна економіка у 2020 році зменшилася на 3,5% через коронакризу.

Про це йдеться в оновленому огляді світової економіки (World Economic Outlook).

Економічний спад виявився менш глибоким, ніж очікували експерти фонду. Ще в жовтні прогнозувалося падіння 4,4%, але економічна динаміка в другій половині року виявилася більш активною.

Незважаючи на це, обвал у 2020 році став найбільшим за багато років. Для прикладу, в 2009 році через світову фінансову кризу падіння становило тільки 1,7%

Не рахуючи Китаю, впали всі без винятку великі економіки. Іспанія - на 11,1%, Великобританія - на 10,0%, Італія - на 9,2%, Франція - на 9,0%, Індія - на 8,0%, Канада - на 5,5%, Німеччина - на 5,4%, Японія - на 5,1%, Росія - на 3,6%, США - на 3,4% тощо.

Прогноз на 2021 рік також покращили. Тепер зростання глобальної економіки очікується на рівні 5,5%, а не 5,2%, як раніше.

Більш оптимістичний прогноз базується на тому, що економічна активність буде збільшуватися завдяки вакцинам і додатковим програмам стимулювання в окремих великих країнах.

Темпі зростання будуть значно відрізнятися між країнами залежно від доступу до медичної допомоги, дієвості державної підтримки, впливу вторинних ефектів і структурних характеристик економіки на початок кризи.

Прогноз на 2022 рік залишився без змін - зростання на 4,2%.

Нагадаємо, що в НБУ розраховують на те, що українська економіка у 2021 році зростатиме і в 2022 році повністю надолужить втрати від коронакризи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також