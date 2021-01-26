МВФ: глобальна економіка зменшилася на 3,5% через коронакризу

Міжнародний валютний фонд порахував, що глобальна економіка у 2020 році зменшилася на 3,5% через коронакризу.

Про це йдеться в оновленому огляді світової економіки (World Economic Outlook).

Економічний спад виявився менш глибоким, ніж очікували експерти фонду. Ще в жовтні прогнозувалося падіння 4,4%, але економічна динаміка в другій половині року виявилася більш активною.

Незважаючи на це, обвал у 2020 році став найбільшим за багато років. Для прикладу, в 2009 році через світову фінансову кризу падіння становило тільки 1,7%

Не рахуючи Китаю, впали всі без винятку великі економіки. Іспанія - на 11,1%, Великобританія - на 10,0%, Італія - на 9,2%, Франція - на 9,0%, Індія - на 8,0%, Канада - на 5,5%, Німеччина - на 5,4%, Японія - на 5,1%, Росія - на 3,6%, США - на 3,4% тощо.

Прогноз на 2021 рік також покращили. Тепер зростання глобальної економіки очікується на рівні 5,5%, а не 5,2%, як раніше.

Більш оптимістичний прогноз базується на тому, що економічна активність буде збільшуватися завдяки вакцинам і додатковим програмам стимулювання в окремих великих країнах.

Темпі зростання будуть значно відрізнятися між країнами залежно від доступу до медичної допомоги, дієвості державної підтримки, впливу вторинних ефектів і структурних характеристик економіки на початок кризи.

Прогноз на 2022 рік залишився без змін - зростання на 4,2%.

Нагадаємо, що в НБУ розраховують на те, що українська економіка у 2021 році зростатиме і в 2022 році повністю надолужить втрати від коронакризи.