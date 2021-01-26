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Шмигаль запевнив, що уряд не збирається закуповувати газ з РФ напряму

"Коротко - газ з Росії закуповувати напряму наш уряд не має наміру. Крапка".

Шмигаль запевнив, що уряд не збирається закуповувати газ з РФ напряму
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує закуповувати газ напряму з Російської Федерації.

Про це він сказав під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепки від "ЄС" Ірини Фріз.

"Коротко - газ з Росії закуповувати напряму наш уряд не має наміру. Крапка", - цитує голову уряду "ЕП".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Втім уряд не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу.

НАК "Нафтогаз України" тимчасово відклав публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та НАК.

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