Фінансову допомогу у розмірі 8 000 гривень у зв’язку з посиленням карантинних заходів отримали майже 500 тисяч українців. Загальна сума виплат склала понад 3,6 млрд грн.

Про це у своєму відеозверненні за підсумками карантину повідомив президент Володимир Зеленський.

"Майже півмільйони українців отримали пряму допомогу на суму 8 000 гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 млрд грн. Ввперше в історії незалежної України в період кризи були спрямовані гроші на пряму допомогу підприємцям та їх працівникам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, з 25 січня в Україні припинилася дія локдауну, введенного з 8 січня. Тепер вся країна повернулася до обмежень так званої помаранчевої зони.