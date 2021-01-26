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Зеленський розповів, скільки українців отримали карантинні 8 000 гривень

Загалом було виплачено понад 3,6 млрд грн.

Зеленський розповів, скільки українців отримали карантинні 8 000 гривень
Фото: facebook/Офіс Президента України

Фінансову допомогу у розмірі 8 000 гривень у зв’язку з посиленням карантинних заходів отримали майже 500 тисяч українців. Загальна сума виплат склала понад 3,6 млрд грн.

Про це у своєму відеозверненні за підсумками карантину повідомив президент Володимир Зеленський.

"Майже півмільйони українців отримали пряму допомогу на суму 8 000 гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 млрд грн. Ввперше в історії незалежної України в період кризи були спрямовані гроші на пряму допомогу підприємцям та їх працівникам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, з 25 січня в Україні припинилася дія локдауну, введенного з 8 січня. Тепер вся країна повернулася до обмежень так званої помаранчевої зони.

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