"Нафтогаз" програв суд газзбутам Фірташа

Господарський суд Києва своїм рішенням зобов'язав НАК "Нафтогаз України" опублікувати на офіційному сайті спростування раніше поширеною інформацією про нібито небажання Регіональної газової компанії (РГК, управляє газовим бізнесом Дмитра Фірташа) проводити оплату за отриманий від Нафтогазу природний газ. Текст спростування розміщений на сайті Нафтогазу, пише biz.liga.net.

"Інформація в повідомленні від 4 вересня 2020 року є недостовірною і такою, що порочить і принижує ділову репутацію ТОВ" Регіональна газова компанія ". НАК "Нафтогаз України" спростовує дану неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неправдивими Нафтогаз визнав такі свої твердження:

- Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з Нафтогазом за газ для населення.

- Газзбути, що працюють під брендом РГК, з 1 серпня 2020 року припинили проводити оплату природного газу, який вони отримали від Нафтогазу за час дії спецхобов'язань (ПСО).

- Не дивлячись на збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення виріс в порівнянні з початком опалювального сезону на 1,116 млрд грн (з них 0,338 млрд грн - РГК) і склав станом на 31 серпня 2020 року 24,091 млрд грн (з них 12,826 млрд грн - борг газсбитов РГК).

- За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від Нафтогазу природний газ для населення на 340 млн грн, але в серпні 2020 року перевели тільки 700 000 грн.

Нагадаємо, 4 вересня 2020 року пресслужба Нафтогазу опублікувала інформацію, де стверджувалося, що газопостачальні компанії (газзбути), що працюють під брендом Регіональна газова компанія, з 1 серпня припинили проводити оплату за газ, який вони отримали від НАК "Нафтогазу України" в період дії спеціальних зобов'язань. Регіональна газова компанія відреагувала на звинувачення Нафтогазу, заявивши, що не працює на ринку поставок газу і вважає претензії необґрунтованими. Нафтогаз ініціював судовий розгляд для примусового стягнення боргів з РГК.