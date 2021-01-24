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Зупинка будівництва “Північного потоку-2” може призвести до судових позовів, – німецька міністерка

Зупинка проєкту завдала би шкоди “з точки зору надійності правових рішень”, вважає міністр охорони довкілля.

Зупинка будівництва “Північного потоку-2” може призвести до судових позовів, – німецька міністерка
Свенья Шульце
Фото: eadaily.com:8080

Зупинка будівництва російсько-німецького проєкту газопроводу “Північний потік-2” на цьому етапі може потягнути за собою судові позови.

Про це заявила міністр охорони довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце, пише Укрінформ з посиланням на німецькі ЗМІ.

“Якби ми зупинили проєкт зараз, то… можливо, наразилися б на судовий процес”, – сказала Шульце.

Вона нагадала, що рішення щодо будівництва трубопроводу було ухвалено багато років тому, трубопровід майже готовий і затверджений у рамках юридичного процесу.

Отже, на думку політика, зупинка проєкту завдала би шкоди “з точки зору надійності правових рішень”.

Шульце повторила, що в умовах відмови країни від атомної енергетики (до кінця 2022 року) і вугілля (до 2038-го) Німеччині потрібен буде природний газ як перехідний енергоносій.

Нагадаємо, через арешт російського опозиціонера Олексія Навального Європарламент закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією, зокрема щодо "Північного потоку-2", проєкт якого Євросоюз повинен зупинити негайно.

Раніше російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво трубопроводу через непевну політичну кон'юнктуру.

Так, концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2". Це перша німецька компанія, яка залишила проєкт російського газопроводу через загрозу санкцій з боку США.

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