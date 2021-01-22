Рівненська АЕС відключила 1-й енергоблок на ремонт

Також на АЕС уже 70-й день капітально ремонтують 3-й блок.

Рівненська атомна електростанція в ніч на п'ятницю, 22 січня, відключила перший блок від енергосистеми України для проведення середнього планового ремонту.

Про це інформує пресслужба АЕС.

"Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що на третьому енергоблоці триває 70-та доба капітального планово-попереджувального ремонту. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Минулої доби енергоблоками РАЕС вироблено 43,4 млн кВт год електроенергії. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Отже, на ранок п'ятниці в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України, зазначає "Інтерфакс-Україна". На блоці №2 Хмельницької АЕС триває 147-ма доба середнього планового ремонту, на блоці №3 Южно-Української АЕС - 20-та доба середнього планового ремонту.

Згідно з планом-графіком на сайті НАЕК "Енергоатом", найближчі два дні також планується вивести в ремонт перший енергоблок Запорізької АЕС.