Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Рівненська АЕС відключила 1-й енергоблок на ремонт

Також на АЕС уже 70-й день капітально ремонтують 3-й блок.

Рівненська АЕС відключила 1-й енергоблок на ремонт
Фото: rnpp.rv.ua

Рівненська атомна електростанція в ніч на п'ятницю, 22 січня, відключила перший блок від енергосистеми України для проведення середнього планового ремонту.

Про це інформує пресслужба АЕС.

"Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що на третьому енергоблоці триває 70-та доба капітального планово-попереджувального ремонту. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Минулої доби енергоблоками РАЕС вироблено 43,4 млн кВт год електроенергії. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Отже, на ранок п'ятниці в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України, зазначає "Інтерфакс-Україна". На блоці №2 Хмельницької АЕС триває 147-ма доба середнього планового ремонту, на блоці №3 Южно-Української АЕС - 20-та доба середнього планового ремонту.

Згідно з планом-графіком на сайті НАЕК "Енергоатом", найближчі два дні також планується вивести в ремонт перший енергоблок Запорізької АЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також