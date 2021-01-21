Суд зобов'язав Одеський припортовий завод виплатити понад 1 мільйон судових витрат

Одеський припортовий завод, який в грудні 2020 програв суд компанії "Енергетичний еквівалент", виплатить 1,1 млн грн судових витрат.

Відповідний наказ про стягнення цієї суми видав Господарський суд міста Києва, пише Бізнес.Цензор.

Суперечка на 110 млн грн виникла між сторонами з договору на поставку і переробку давальницької сировини (природного газу), укладеного ще в 2019 році, який не був виконаний. При цьому сторони покладали провину за невиконання договору один на одного, а ОПЗ відмовлявся підписати з "Енергетичним еквівалентом" продовження терміну виконання зобов'язань за спірним договором.

Раніше, в липні 2020 року, Верховний суд України визнав правоту компанії "Енергетичний еквівалент" в суперечці з ОПЗ про продовження на чотири місяці терміну договору на поставку давальницької сировини на умовах договору 2019 року.

Також повідомлялося, що НАБУ розслідує кримінальну справу стосовно посадових осіб Фонду державного майна України та членів наглядової ради ОПЗ за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем) за давальницькою схемою по монопольній поставці газу компанією "Агро Газ Трейдинг" на Одеський припортовий завод.