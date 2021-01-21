​Для передачі "МГУ" Міненерго треба повторно сертифікувати Оператора ГТС, - Копач

Проєкт рішення, який було підготовлено в уряді, не пройшов ретельного аналізу впливу.

Для передачі АТ "Магістральні газопроводи України" від Міністерства фінансів до Міністерства енергетики необхідно провести повторну сертифікацію ООО "Оператор ГТС", акціонером якого є "МГУ".

Про це в коментарі LB.ua повідомив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Янез Копач.

Він зазначив, що проєкт рішення, який було підготовлено в уряді, не пройшов ретельного аналізу впливу.

"Ми точно не знаємо, що сьогодні було прийнято Кабінетом міністрів, але проект рішення, який ми бачили, був підготовлений без ретельного аналізу впливу. Тепер нам доведеться поміркувати над тим, як найкраще забезпечити обговорення наслідків таким чином, щоб залучати компетентні установи та організації. Якщо рішення про передачу було прийняте або планується прийняти, це може бути здійснено шляхом процедури повторної сертифікації", - зазначив Копач.

Він наголосив, що правила Енергетичного співтовариства зобов'язують Секретаріат Енергетичного співтовариства вимагати нової процедури сертифікації за певних обставин. Це може бути у випадку, коли відбувається зміна управління, щоб з'ясувати наслідки для незалежності оператора.

Нагадаємо, компанія "Магістральні газопроводи України" хоче змінити умови купівлі газотранспортної системи. Компанія просить Кабінет міністрів почати переговори для пошуку можливих шляхів вирішення цієї проблеми та зміни договору купівлі-продажу.