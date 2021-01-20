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Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій

Держава планує влізти в борги, щоб розрахуватися з "зеленою" генерацією.

Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував випуск так званих "зелених" облігацій.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу.

"Стосовно роботи енергетичного комплексу. Ми не можемо ситуацію вирішувати точково. Багато рішень потрібно приймати комплексно, і дуже часто простих рішень немає. Тому потрібно шукати збалансовані механізми. Це стосується і зеленої енергетики", - сказав Шмигаль.

"Тому за моїм дорученням прошу Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участі державних банків та міжнародних фінансових організацій опрацювати питання щодо можливості випуску та розміщення так званих "зелених" облігацій, або "зелених" бондів", - додав прем'єр.

Продавши цінні папери, держава хоче залучити гроші для погашення боргів перед "зеленою" енергогенерацією.

Закон, яким вводяться "зелені" облігації як окремий вид цінних паперів, було прийнято Верховною Радою в червні 2020 року.

Нагадаємо, що в 2015 році держава ввела високі тарифи на електроенергію, вироблену з відновлювальних джерел, щоб стимулювати розвиток цієї сфери. Вони виявилися дуже ефективними та спричинили бум в зеленій енергетиці.

В той же час держава, яка гарантувала викуп енергіз СЕС та ВЕС, зіткнулася з фінансовими проблемами. У 2020 році в окремі місяці рівень оплати за "зеленим" тарифом становив менше 5%, а загалом за рік заборгованість сягнула 50%. У січні станом на 19 число рівень оплати впав до 11%.

В результаті накопичуються гігантські борги на мільярди гривень без механізму їх погашення.

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