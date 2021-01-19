Криклій планує розвиток міжміського велосполучення

У Міністерстві інфраструктури України планують розвиток транспортних сполучень в країні і зокрема велосипедної інфраструктури у містах та між містами.

Про це міністр інфраструктурі Владислав Криклій повідомив під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків змін клімату.

"Є відповідний Action plan (план дій), який має найближчим часом ухвалюватися. Згідно з ним передбачаються конкретні дієві кроки, в тому числі такі, що визначають зелений курс як один з пріоритетів. у цих положеннях розглядається розвиток електротранспорту в першу чергу, громадського транспорту та забезпечення велосипедної інфраструктурі з належним рівнем якості та безпечності у містах та між містами", - сказав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, у червні 2019-го пункт прокату велосипедів відкрили біля Офісу президента. Рік перед тим у столиці з'явився сервіс прокату велосипедів nextbike. Його користувачі мають змогу орендувати транспортний засіб на одному пункті прокату, а лишити в іншому місці на аналогічному пункті.