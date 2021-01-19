"Укренерго" назвало критичною ситуацію з запасами вугілля на ТЕС

За три місяці вони зменшилися у п'ять разів.

На складах теплоелектростанцій в Україні залишилося критично мало вугілля всіх марок. Станом на 18 січня його запаси з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 разу, до 487,5 тис. тонн, із них газового вугілля – в 7,5 рази, до 283,6 тис. тонн, антрацитового – на 44,4%, до 203,9 тис. тонн.

Про це сказано на сайті компанії "Укренерго".

Починаючи з кінця минулого тижня, в Україну прийшли сильні морози, середньодобова температура впала з -3,2°С (14 січня) до -13,3°С (17 січня). Через це різко виросло споживання електроенергії.

Щоб збалансувати енергосистему і покрити додаткове навантаження, було збільшено генерацію на гідро- та атомних електростанціях. Середньодобове виробництво ТЕС також збільшилося на 6%.

Протягом тижня всі блоки ТЕС в енергосистемі працювали на вугіллі, але через його нестачу з понеділка, 18 січня, довелося включати в роботу шість блоків на Вуглегірській, Зміївській і Трипільській ТЕС на газі сумарною потужністю 1 200 МВт.

З понеділка Україна також отримує аварійну допомогу з Білорусі: з 10:00 до 11:00 годин – в обсязі 100 МВт, надалі понад 200 МВт на годину.

"Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень і станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування", - зазначається на сайті "Укренерго".

Починаючи з середи, 20 січня, в Україні почне теплішати, і незабаром очікується відлига з плюсовими температурами.

Нагадаємо, що "Укренерго" є оператором системи передачі України. Компанія забезпечує баланс виробництва і споживання електроенергії і потужності в енергосистемі.