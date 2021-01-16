Португалія стала четвертою країною Європи, яка відмовилася від вугілля

У 2016 році від вугілля відмовилася Бельгія, а у 2020 - Австрія та Швеція.

У п'ятницю, 16 січня, в Португалії закрилася вугільна електростанція Sines потужністю 1296 МВт, яка виробляла близько 12% загальних викидів СО2в країні.

Про це повідомляє Іcis.com.

Сталося це майже на дев'ять років раніше, станцію планували закрити в 2030 році.

Таким чином, Португалія стала 4-ю країною в Європі, яка повністю ліквідувала вугілля у виробництві електроенергії з моменту підписання Паризької угоди. У 2016 році від вугілля відмовилася Бельгія, а у 2020 - Австрія та Швеція.

У Європі в першому півріччі 2019 року вугільна генерація впала на 19%, у другому - зниження прискорилося до 23%. У 2020 році ці показники будуть на 5-10% вище.

"Європа неухильно зеленіє. А це значить, що будуть підвищувати «зелені» податки, і з кожним роком буде все більше вимог і перешкод до імпорту товарів, включно з українськими, з високим вуглецевим слідом для виробництва. Тому Україні вже потрібно впроваджувати програму поступової відмови від вугільної генерації. Це також важливо з точки зору енергетичної безпеки зважаючи на значну залежність України від імпорту вугілля з Росії та інших країн", - прокоментував голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

Він зазначив, що ТЕС входять до переліку 50 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами природного середовища в Україні. В Європі наразі основним підходом стало заміщення вугілля газом на існуючих ТЕС, що не вимагає значних інвестицій, але дає зниження викидів СО2 на 40%.

Нагадаємо, Чехія може планує відмовитись від використання вугілля з 2038 року. Данія вирішила відмовитися від видобутку нафти і газу в Північному морі, і до 2050 року хоче звести рівень викидів CO2 у країні до нуля.

У червні минулого року Кабінет міністрів України увів пріоритетне використання вітчизняного енергетичного вугілля для виробництва електричної енергії на ТЕС.