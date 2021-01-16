Близько 1,5 млн людей у Франції залишилися без послуг, бо борці з 5G підпалили вежу зв’язку

Близько 1,5 млн жителів у районі французького міста Лімож упродовж кількох днів залишаються без мобільного зв’язку, радіо й телебачення внаслідок підпалу антени.

Вежу зв’язку, розташовану поблизу Ліможа, невідомі підпалили увечері 11 січня. Пожежу на 230-метровій вежі довелося гасити кільком пожежним бригадам, пише ЄП з посиланням на Le Figaro.

Одне з місцевих видань, невдовзі отримало електронною поштою листа від групи, що називає себе "Комітетом за скасування 5G і його світу", які заявили, що вбачають у технології загрозу і воюватимуть з нею доступними способами. Вони назвали руйнування вежі операцією "за шум вітру і спів пташок". Досі про таку групу не чули.

У прокуратурі Ліможа заявили, що підпалена вежа насправді не використовувалася для зв’язку 5G. За фактом підпалу відкрили провадження за "завдання матеріальної шкоди у небезпечний спосіб", а оператори TDF і Orange збираються судитися з хуліганами.

Відповідальний за інфраструктуру оператора радіо й телебачення TDF каже, що для усунення завданої шкоди необхідна "величезна робота" і послуги для клієнтів у повному обсязі стануть доступними не раніше середини наступного тижня.

Це вже не перший подібний випадок у Франції. З весни 2020 року в країні сталося кілька десятків підпалів веж 5G, вмотивованих теоріями змови довкола цієї технології зв’язку. В окремих випадках винуватці вже отримали реальні терміни. Так, у вересні до 3-х і 4-х років позбавлення волі засудили двох паліїв вежі у районі Жюра.

У Франції офіційно запустили 5G у 2020-му. Тоді повідомлялося, що до кінця листопада технологія може стати доступною у кількох найбільших французьким містах.

У Франції діє активний супротив, зокрема, на рівні керівництва багатьох муніципалітетів, щодо запровадження 5G. Серед головних аргументів противників нової комунікаційної технології - нібито недостатня вивченість щодо впливу на здоров’я людей та негативні наслідки для довкілля.

Нагадаємо, Кабмін запланував запуск 5G в Україні на кінець 2021 року. Заходи з упровадження 5G мають початися вже в листопаді 2020 року зі створення відповідної робочої групи.