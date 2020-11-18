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У Франції офіційно запустили 5G

До кінця листопада технологія може стати доступною у кількох найбільших французьким містах.

У Франції офіційно запустили 5G
Фото: itc.ua

У Франції з 18 листопада телекомунікаційні оператори можуть розпочинати надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.

Таке рішення за результатами проведеного у жовтні конкурсу з розподілу частот для 5G ухвалив французький регулятор у сфері телекомунікацій Arcep, повідомляє Укрінформ.

Ліцензії на застосування технології 5G у частотному діапазоні 3,4-3,8 ГГц отримали чотири провідні французькі компанії: SFR, Bouygues Telecom, Free М та Orange.

За ліцензійними угодами оператори зобов’язані сплатити до державного бюджету 2,789 млрд євро до 2034 року. Окрім цього, введена річна плата за доступ до частот, на яких працює 5G.

Водночас, як аналізує ситуацію видання Le Journal du Dimanche, для початку надання послуг із застосуванням 5G оператори ще повинні вирішити низку адміністративних і технічних питань. Тому технологія мобільного зв’язку і передавання даних може стати доступною до кінця листопада у декількох найбільших французьким містах, зокрема, у Парижі, Марселі, Лілі, Нанті, Монпельє, Ліоні, Тулузі, Бордо та Руені.

У Франції діє активний супротив, зокрема, на рівні керівництва багатьох муніципалітетів, щодо запровадження 5G. Серед головних аргументів противників нової комунікаційної технології - нібито недостатня вивченість щодо впливу на здоров’я людей та негативні наслідки для довкілля.

Нагадаємо, Кабмін запланував запуск 5G в Україні на кінець 2021 року. Заходи з упровадження 5G мають початися вже в листопаді 2020 року зі створення відповідної робочої групи.

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