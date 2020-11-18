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У Франції дозволили продаж різдвяних ялинок як предметів першої необхідності

Їх можна буде придбати під час карантинних обмежень.

У Франції дозволили продаж різдвяних ялинок як предметів першої необхідності
Киев, Украина
Фото: dyvys.in

У Франції з п'ятниці, 20 листопада, надійдуть у продаж новорічні ялинки. Уряд оголосив їх предметами першої необхідності, а це означає, що їхній продаж не буде заборонений під час карантинних обмежень.

Про це пише видання The Local.

"Це дуже важливо для французьких сімей, дітей і всього сектору", - зазначив міністр сільського господарства Жульєн Денорманді.

Він підкреслив, що продавати ялинки будуть в основному на вулиці. Імовірними місцями запропоновано садові центри, відкриті ринки і автостоянки супермаркетів.

Уряд заявив, що незабаром опублікує указ, в якому будуть викладені правила продажу. 

Нагадаємо, карантинні обмеження у Франції дозволяють працювати тільки певним магазинам (супермаркети, продуктові магазини і аптеки). При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати "другорядні" товари, які не є товарами першої необхідності. 

Обмеження триватимуть до 1 грудня, хоча існує ймовірність, що локдаун продовжать.

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