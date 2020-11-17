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У Таїланді проти мітингувальників застосували водомети

Протестувальники вимагають змін до Конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. 

У Таїланді проти мітингувальників застосували водомети
Фото: EPA/UPG

У Таїланді поліція застосувала водомети проти демонстрантів, які намагалися прорватися до парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в парламенті країни законодавці обговорюють кілька способів внесення змін до Конституції.

Біля будівлі парламенту поліція встановила огорожу з колючого дроту. У бік мітингувальників правоохоронці застосували водомети. Демонстранти закидали поліцію димовими шашками. 

Протестувальники вимагають змін до Конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. 

Нагадаємо, у жовтні у Таїланді скасували надзвичайний стан, запроваджений через протести. Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни та обмеження повноважень короля.

15 жовтня в країні запровадили режим надзвичайного стану, що забороняв збори групами більше ніж п'ять осіб. Представники поліції почали розгін протестувальників, затримали десятки активістів і лідерів протесту. Удень мітингувальники також зіткнулися з кортежем членів королівської родини, який проїжджав повз мітинг у Бангкоку. Людей відтіснили від дороги працівники поліції.

Організатори продемократичних мітингів пообіцяли проводити такі заходи щодня, поки уряд не виконає їхні вимоги. Для Таїланду заклики протестувальників до реформи, зміни повноважень короля є особливо чутливими, критика монархії в країні карається тривалими термінами ув'язнення.

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