Конгрес Перу обрав третього менш ніж за тиждень главу держави

Конгрес Перу обрав нового тимчасового президента - третього главу держави менш ніж за тиждень.

Конгресмен Франциско Сагасті, 76-річний інженер і академік, очолюватиме країну до президентських виборів наступного року, передає ВВС.

Минулого тижня президент Мартін Віскарра був усунутий з посади через звинувачення у підкупі, які він заперечує, що викликало протести по всій країні. В результаті протестів загинуло щонайменше двоє людей, було багато поранених.

Сагасті був обраний лідером після того, як набрав мінімум 60 необхідних голосів. Він належить до єдиної партії, яка минулого тижня проголосувала проти імпічменту Віскарри.

Десятки тисяч демонстрантів взяли участь у демонстрація проти зміщення Віскарри. Вони звинувачують Конгрес в організації парламентського перевороту. 57-річний Віскарра користується незмінною підтримкою багатьох виборців за свої спроби повести реформи.

Віскарра, термін повноважень якого закінчується у липні, пережив імпічмент 18 вересня - на тлі політичної напруженості і економічного спаду, викликаного пандемією COVID-19. Тоді лише 32 з 130 членів Конгресу проголосували за його відсторонення від влади.

Торік у Перу різко загострилася боротьба за владу між президентом Віскаррою і парламентом, який контролює права опозиція. 30 вересня 2019 року Віскарра розпустив Конгрес і призначив на 26 січня дострокові парламентські вибори. Після цього парламент усунув президента від посади терміном на один рік і призначив тимчасовим головою держави віцепрезидента Перу Мерседес Араос.

У квітні минулого року колишній президент Перу Алан Гарсія застрелився під час затримання у справі про корупцію.

У березні в Каліфорнії затримали п'яного експрезидента-втікача Перу, 73-річного Алехандро Толедо. Його було оголошено в розшук за звинуваченням у корупції.