З прилеглих населених пунктів було видно, як над вершиною вулкана піднявся 100-метровий стовп попелу.

В Італії прокинувся вулкан Стромболі, після потужного вибуху угору здійнявся стовп попелу.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вибух стався о 10:24 за місцевим часом. З прилеглих населених пунктів було видно, як над вершиною вулкану здійнявся 100-метровий стовп попелу.

Після виверження розпочався "дощ" із попелу та дрібних шматків лави.

У Національному інституті геофізики і вулканології - обсерваторії Етни заявили, що вибух великої інтенсивності спостерігався впродовж чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.

Поки що немає інформації про постраждалих чи руйнування.

Нагадаємо, у серпні в Індонезії вулкан викинув у небо гігантську хмару попелу. Людям порадили триматися від вулкана за щонайменше три кілометри і носити маски, щоб мінімізувати наслідки осідання вулканічного попелу.