iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
ГоловнаСвіт

В Італії прокинувся вулкан Стромболі

З прилеглих населених пунктів було видно, як над вершиною вулкана піднявся 100-метровий стовп попелу.

В Італії прокинувся вулкан Стромболі
Фото: Скріншот

В Італії прокинувся вулкан Стромболі, після потужного вибуху угору здійнявся стовп попелу.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вибух стався о 10:24 за місцевим часом. З прилеглих населених пунктів було видно, як над вершиною вулкану здійнявся 100-метровий стовп попелу.

Після виверження розпочався "дощ" із попелу та дрібних шматків лави.

У Національному інституті геофізики і вулканології - обсерваторії Етни заявили, що вибух великої інтенсивності спостерігався впродовж чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.

Поки що немає інформації про постраждалих чи руйнування.

Нагадаємо, у серпні в Індонезії вулкан викинув у небо гігантську хмару попелу. Людям порадили триматися від вулкана за щонайменше три кілометри і носити маски, щоб мінімізувати наслідки осідання вулканічного попелу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також