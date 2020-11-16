Санду, а не Додон

Вже у першому турі стало очевидним, наскільки зацікавлена у перемозі Санду проєвропейськи налаштована діаспора. І під час голосування у другому турі ми побачили, що ця мобілізація тільки збільшилася – величезні черги до дільниць у європейських містах, навіть колективне виконання державного гімну у цих чергах, про такий призабутий ентузіазм і мови не було кілька років тому...
Голоси громадян Молдови, які працюють у західних країнах, рішуче перекрили і голоси виборців з Росії, і голоси виборців з Придністров’я, які завжди використовували для своєї перемоги проросійські сили.
Водночас на цих виборах була більш-менш вдала спроба протистояти масовому підвозу придністровців на відкритті для їхнього голосування дільниці. Очевидно, що якоїсь з кількості таких голосів — якщо не купованих, так точно профільтрованих російським телебачення — Додон також не дорахувався.
Російської підтримки йому не вистачило в усіх сенсах. Таке враження, що у Москві просто не допускали можливості перемоги Санду. А коли усвідомили, що один з найбільш прихильно налаштованих до Володимира Путіна політиків на пострадянському просторі може програти, почали діяти класичними нудними кремлівськими методами.
Очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін став залякувати можливістю «кольорової революції» у Молдові у випадку, якщо не переможе Додон. Російське телебачення розповідало про те, до яких небезпечних наслідків може призвести обрання Санду. Ну і про кримінальника Усатого теж почали говорити, але вже після того, як відбувся другий тур і стало зрозуміло, що Усатий на третьому місці і Додона не підтримає.
Часу і ентузіазму не вистачило, до того ж російська пропаганда зараз змушена грати відразу на декількох дошках — Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан... А тут ще й Молдова, жодного гросмейстера не таке не вистачить. Так політична кар’єра Ігоря Додона виявилися майже похована під всіми російськими проблемами і комбінаціями на пострадянському просторі.
Але я не випадково пишу майже, тому що президенство Санду також буде дуже непростим. У системі влади Республіки Молдова президент — радше представницька постать, аніж реальний керівник держави. Додон зрозумів це на власному досвіді. Його політичний вчитель, очільник комуністів і третій президент країни Володимир Воронін, дарма що обирався парламентом, контролював і парламентську більшість, і уряд, і всі принципові рішення ухвалював сам. Коли обрали президентом Додона, ніякого контролю за парламентом у нього не було. На формування уряду він також не впливав. Навіть коли президент відмовлявся підписувати якісь закони, ухвалені парламентом чи призначати міністрів, Конституційний суд просто призупиняв його повноваження і закони підписував спікер. А після того, як до Додону у союзі з Санду вдалося відсторонити від влади фактичного правителя країни олігарха Влада Плахотнюка, реальні владні повноваження перейшли до нового прем’єра — тобто Санду.
І от тільки після того, як Додону вдалося домовитися із частиною колишніх соратників Плахотнюка, відсторонити Санду і створити новий уряд з власних соратників, він став «справжнім» президентом. Та й те — коли Додон домовився із Володимиром Путіним про виділення кредиту для Молдови — така проста оборудка в стилі Януковича перед президентськими виборами — можливість надання такого кредиту було заблоковано вже новим Конституційним судом.
Так що тепер багато що буде залежати від того, чи вдасться Маї Санду спромогтися на створення нової парламентської більшості і нового уряду. Актуальною також залишається тема перевиборів до парламенту — до речі, саме на цьому наполягав Ренато Усатий під час своєї зустрічі із Санду після першого туру. Але яким буде новий парламент? І який буде впливу у цьому парламенті проєвропейських сил? І чи не станеться так, що вплив проросійських соціалістів дійсно зменшиться, проте збільшиться вплив майже таких же проросійських популістів на чолі з Усатим — звісно, саме для цього йому і потрібні нові вибори. А без проєвропейського парламенту і уряду про реальні реформи годі й мріяти. Один президент нічого зробити не зможе.
І, звісно, ці можливості президента будуть впливати і на зовнішню політику. Варто нагадати, що Ігор Додон за весь час перебування на посаді президента не був в Україні і не зустрічався із своїми українськими колегами — тому що Київ не міг дозволити собі контактів з людиною, що визнавала анексію Криму і не збиралася коригувати свої позиції. Проте українське керівництво активно контактувало з молдавським прем’єром — і з Павлом Філіпом, і з Маєю Санду, яка здійснила свою поїздку до Києва як одну з найперших після формування нового уряду. А тепер ситуація може змінитися до навпаки. Молдавський президент буде бажаним гостем у Києві, Брюсселі чи Берліні, а от до Москви будуть запрошувати молдавського прем’єр-міністра — звичайно, якщо збережеться чинна конфігурація уряду. І така ситуація, звичайно ж, не може зберігатися довго.
Важливо, щоб президентські вибори стали справжньою тенденцією у зміні політичного курсу сусідньої країни. Це, звичайно, насамперед у молдавських інтересах. Але і в українських. Молдова, президент якої їздить до Кремля як на роботу і зустрічається у Бендерах із очільником Придністров’я для того щоб святкувати разом День Росії — це для нас суцільний жах. Тому що це модель, яку Кремль бажає нав’язати нам. А ми маємо не просто залишатися суверенною державою, лідери якої не збираються розмовляти із кремлівськими маріонетками. Ми маємо діяти спільно із тими країнами, які ще за десятиріччя до нас побачили, що таке російська агресія, допомагати їм у захисті своєї позиції і відновленні територіальної цілісності. Але цього, звичайно, насамперед мають бажати у самій Молдові — ось чому перемога а Маї Санду має таке принципове значення.