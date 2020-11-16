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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

"Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів".

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
Архівне фото
Фото: Maia Sandu\FB

Володимир Зеленський привітав колишнього прем'єр-міністра Молдови, голову опозиційної партії "Дія і солідарність"   Маю Санду з перемогою на виборах президента.

"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів", - написав він  у Twitter.

Зеленський додав, що з нетерпінням очікує на візит нового президента Молдови до України.

Нагадаємо, Санду здобуває перемогу в другому турі президентських виборів. За даними екзит-полів, вона набрала 55% голосів.

Перший тур пройшов 1 листопада. Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий зайняв третє місце з 16,93% голосів, а кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - четверте з 7,3%.

Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

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