Комітет виборців заявив про можливу «карусель» у Краматорську

У КВУ також повідомили про факти агітації в день виборів.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про порушення під час другого туру місцевих виборів.

В Одесі на дільниці № 511287 член комісії – у масці із символікою політичної партії "Опозиційна платформа За життя", кандидат від якої бере участь в другому турі виборів міського голови.

Фото: пресслужба КВУ

У Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами «Обирай! Свій господарник або чужий популіст», а також бігборди із зображенням динозаврів і написом «так» (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон «Великих динозаврів»).

Фото: пресслужба КВУ

Фото: пресслужба КВУ

У місті також напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: «Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, «сетках», попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!». Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.

Фото: пресслужба КВУ

Також спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується.

Фото: пресслужба КВУ

Спостерігачі КВУ повідомляють про підозру на використання у місті технології «виборчих каруселей». На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

Нагадаємо, явка виборців 15 листопада о 12:00 на другому турі місцевих виборів склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

У неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.