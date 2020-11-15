Комітет виборців заявив про можливу «карусель» у Краматорську

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про порушення під час другого туру місцевих виборів.
В Одесі на дільниці № 511287 член комісії – у масці із символікою політичної партії "Опозиційна платформа За життя", кандидат від якої бере участь в другому турі виборів міського голови.
У Херсоні на вулицях містах розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, мова йде про рекламні площини із написами «Обирай! Свій господарник або чужий популіст», а також бігборди із зображенням динозаврів і написом «так» (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон «Великих динозаврів»).
У місті також напередодні дня голосування було розміщено оголошення щодо грошової винагороди для громадян за інформацію про виборчі фальсифікації: «Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, «сетках», попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября!». Вказано номер телефону, за яким рекомендують звертатися.
Також спостерігачі КВУ інформують про недотримання на деяких виборчих дільницях протиепідемічних вимог. Так, у Краматорську на дільниці №141042 спостерігаються організаційні проблеми: в приміщенні дільниці розміщено вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, дистанція між членами комісії не дотримується.
Спостерігачі КВУ повідомляють про підозру на використання у місті технології «виборчих каруселей». На дільниці №141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.
Нагадаємо, явка виборців 15 листопада о 12:00 на другому турі місцевих виборів склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.
У неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.
Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.