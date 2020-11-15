У Кам’янці-Подільському бракує скриньок для голосування

На кількох середніх виборчих дільницях є лише по три скриньки для голосування.

На виборчих дільницях у Кам’янці-Подільському, де проходить другий тур виборів міського голови, бракує стаціонарних скриньок для голосування.

Про це інформує громадянська мережа “ОПОРА”.

Так, на дільниці №681352 (середня дільниця) є 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки.

Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування.

Четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік.

Фото: сайт ОПОРИ

Так, відповідно до частини 6 статті 62 Виборчого кодексу України кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією.

Зазначимо, виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з чисельністю виборців до 500 осіб;

2) середні - з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з чисельністю виборців понад 1500 осіб.

Мала виборча дільниця повинна мати не менше 2 стаціонарних виборчих скриньок, середня – не менше 4 стаціонарних виборчих скриньок, велика – не менше 6 стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше 2 переносних виборчих скриньок.

Стаціонарні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування таким чином, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

За посаду міського голови Кам'янець-Подільська боряться самовисуванець і двічі колишный нардеп Володимир Мельниченко та кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко. Перший набрав 40,47% у першому турі, другий - 35,46%.