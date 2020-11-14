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У Луцьку замінили майже 100 членів ДВК

Люди самі відмовляються працювати, посилаючись на стан здоров'я або сімейні обставини.

У Луцьку замінили майже 100 членів ДВК
Фото: ukrainepravo.com

У складі дільничних виборчих комісій у Луцьку замінили майже 100 членів.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА з посиланням на голову Луцької міської ТВК Марію Парфенюк.

За її словами, подання про заміни вносили партії «Європейська Солідарність», «За майбутнє» та кандидат Ігор Поліщук («За майбутнє»). Окрім того, ВО «Батьківщина» відкликала своїх членів комісії. Щодо причин замін – переважно це відмови членів ДВК.

«Люди самі відмовляються. Хвороби людей, сімейні обставини, небажання працювати на виборчій дільниці, не сподобалось», - додала Марія Парфенюк.

Додамо, що у період з 25 жовтня по 13 листопада у складі міських чи обласної ТВК на Волині здійснили лише дві заміни. 

Згідно з частиною 4 статті 33 Виборчого Кодексу України територіальні виборчі комісії в межах повноважень, визначених цим Кодексом, забезпечують організацію підготовки та проведення місцевих виборів. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах. Зокрема, у семи регіонах України відбудеться другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

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