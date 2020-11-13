Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
ГоловнаПолітика

Ігор Палиця: Карантин вихідного дня обернеться катастрофою Позиція

"Уряд вбиває економіку, вбиває бізнес, вбиває звичайних людей".

Ігор Палиця: Карантин вихідного дня обернеться катастрофою

Введення карантину вихідного дня – це абсолютно нелогічне рішення, яке важко пояснити раціонально. При цьому уряд знову не забезпечив для бізнесу жодних компенсаторів, що загрожує справжньою економічною катастрофою. Про це в ефірі телепрограми «Право на владу» заявив народний депутат України, лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

«Вводити локдаун на два дні – це нісенітниця. Скажіть, чому не можна наразитися на небезпеку в торговому центрі, коли купуєш продукти, де сто людей, і можна заразитися в бутику чи магазинчику, де знаходиться дві-три людини? Чому в громадському транспорті, який не закривається на вихідні, не можна наразитися на небезпеку, але можна наразитися у фітнес-залі? Чому в п'ятницю ввечері з сім'єю в кафе не можна заразитися, а у суботу-неділю можна? Це дуже нерозумне рішення Кабміну», - заявив депутат.

 За його словами, основний удар від карантину вихідного дня знову прийдеться на дрібний та середній бізнес.

«Уряд не понизив податки для бізнесу. Натомість підвищилася на 35% плата за електроенергію, а на 50-60% з літа зросла вартість газу. Уряд вбиває економіку, вбиває бізнес, вбиває звичайних людей, які вже не можуть платити за квартплату й купувати їжу. І ще уряд забороняє їм жити в суботу і неділю. Думаючи, що цим він рятує країну», - наголосив Ігор Палиця.

 Депутат упевнений, що черговий локдаун викличе економічну катастрофу.

 «Сьогодні [необхідний] тільки масковий режим. Жорсткий і скрізь: на вулиці, у транспорті, в магазинах. З жорсткими штрафами для керівників компаній, які мають за це відповідати. Але не можна зупиняти сьогодні економіку. Це обернеться катастрофою», - вважає парламентар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також