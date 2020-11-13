Ігор Палиця: Карантин вихідного дня обернеться катастрофою

Введення карантину вихідного дня – це абсолютно нелогічне рішення, яке важко пояснити раціонально. При цьому уряд знову не забезпечив для бізнесу жодних компенсаторів, що загрожує справжньою економічною катастрофою. Про це в ефірі телепрограми «Право на владу» заявив народний депутат України, лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

«Вводити локдаун на два дні – це нісенітниця. Скажіть, чому не можна наразитися на небезпеку в торговому центрі, коли купуєш продукти, де сто людей, і можна заразитися в бутику чи магазинчику, де знаходиться дві-три людини? Чому в громадському транспорті, який не закривається на вихідні, не можна наразитися на небезпеку, але можна наразитися у фітнес-залі? Чому в п'ятницю ввечері з сім'єю в кафе не можна заразитися, а у суботу-неділю можна? Це дуже нерозумне рішення Кабміну», - заявив депутат.

За його словами, основний удар від карантину вихідного дня знову прийдеться на дрібний та середній бізнес.

«Уряд не понизив податки для бізнесу. Натомість підвищилася на 35% плата за електроенергію, а на 50-60% з літа зросла вартість газу. Уряд вбиває економіку, вбиває бізнес, вбиває звичайних людей, які вже не можуть платити за квартплату й купувати їжу. І ще уряд забороняє їм жити в суботу і неділю. Думаючи, що цим він рятує країну», - наголосив Ігор Палиця.

Депутат упевнений, що черговий локдаун викличе економічну катастрофу.

«Сьогодні [необхідний] тільки масковий режим. Жорсткий і скрізь: на вулиці, у транспорті, в магазинах. З жорсткими штрафами для керівників компаній, які мають за це відповідати. Але не можна зупиняти сьогодні економіку. Це обернеться катастрофою», - вважає парламентар.