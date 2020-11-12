«Голос» підтримав у Рівному кандидата в мери від «Євросолідарності»

У другому турі виборів міського голови Рівного «Голос» підтримує Олександра Третяка – кандидата від «Європейської Солідарності». Про це повідомила голова партії «Голос» Кіра Рудик.

«Партія «Голос» прийняла зважене рішення підтримати кандидата у мери Рівного Олександра Третяка у другому турі виборів», – сказала очільниця «Голосу».

Вона відзначила прогресивну і сучасну програму розвитку міста, з якою Олександр Третяк йде на вибори. «Ця програма включає в себе особливо важливі для нас пункти – це оновлення транспортної системи, системне озеленення міста, програма «Зелена стежка» і концептуальне оновлення генерального плану», – говорить Кіра Рудик.



За її словами, Олександр Третяк молодий проєвропейський політик, меценат і патріот. «Саме тому підтримка партії «Голос» однозначно на його користь», – зазначила лідерка партії.

Олександр Третяк подякував за підтримку команди «Європейської Солідарності» у Рівному колегами з «Голосу». «Сподіваюсь, що в місті Рівному наша спільна співпраця в міській раді матиме дуже плідну, тісну взаємодію і ми справді зробимо місто Рівне перлиною західного регіону України. Отож, до співпраці», – закликав Олександр Третяк.