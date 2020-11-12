Повторні вибори у Броварах призначено на 22 листопада

У місті Бровари Київської області відбудеться повторне голосування на виборах міського голови депутатів міської ради Броварської територіальної громади. Воно призначене на 22 листопада.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно зданими ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%), передає Інтерфакс-Україна.

Водночас, кандидат на посаду міського голови Броварів від партії "Голос" Андрій Саук (4-те місце за підсумками голосування) повідомив, що 11 листопада апеляційна інстанція залишила в силі рішення першої інстанції за його позовом, яким вибори мера та депутатів Броварської міськради були визнані такими, що не відбулися. За словами Саука, суд зобов'язав призначити повторні вибори міського голови Броварів і депутатів міськради.

Нагадаємо, станом на 10 листопада було встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вимагає вжити заходів для негайного встановлення результатів місцевих виборів.