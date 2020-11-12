Одеський припортовий завод та Державна продовольчо-зернова корпорація отримали нових керівників

Кабінет міністрів призначив Миколу Парсентьєва виконуючим обов'язки голови правління-директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на сайті Кабміну.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Парсентьєва Миколи Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління - директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод"", - йдеться у документі.

Микола Парсентьєв у 2005 році був заступником підприємства "Лисичанськнафтооргсинтез", яке експлуатувало Лисичанський НПЗ. З вересня 2010 року по вересень 2015-го він був главою ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України" - спільного підприємства НАК "Нафтогаз України" і російського "Газпрому". До цього був комерційним директором "Укртрансгазу".

Парсентьєв змінив на посаді Миколу Синицю, який був призначений 24 січня.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. За рік роботи ОПЗ було вироблено понад 796 тис. тонн карбаміду і 90 тис. тонн аміаку.

Ще одним розпорядженням Кабмін призначив в.о. голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Андрія Власенка.

"Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на заступника голови правління зазначеного товариства Власенка Андрія Володимировича", - йдеться у документі.

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Нагадаємо, у квітні в.о. голови ДПЗКУ Саймон Чернявський вирішив не брати участі в конкурсі на посаду голови корпорації. Він заявив, що прийшов у ДПЗКУ як член антикризової команди, якій за 4 місяці вдалося оцінити реальний стан справ у корпорації і розробити план стабілізаційних заходів.