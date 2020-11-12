Арбітраж у Гаазі призупинив розгляд справи про захоплення Росією українських моряків

Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд по суті позову проти Російської Федерації, який подала Україна за захоплення кораблів і військових моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Постійної палати третейського суду.

Повідомляється, що в серпні 2020 року Росія спробувала оскаржити юрисдикцію суду у цій справі, оскільки даний спір не пов'язаний з воєнними діями. У свою чергу, українська сторона у вересні вимагала об'єднати попередні заперечення РФ з розглядом справи по суті та не розглядати питання юрисдикції на попередньому етапі.

У результаті арбітраж дійшов висновку, що заперечення Росії мають розглядатися саме на попередньому етапі, і призупинив розгляд справи по суті. Українська сторона протягом трьох місяців має подати відповідь на заперечення Москви, після чого судді приймуть рішення про подальші кроки.

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що призупинення справи не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене.

Як пояснили в МЗС, суд вирішив розділити провадження на дві стадії - юрисдикційну та по суті. На першій стадії Арбітражний трибунал розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, які подала Росія. Така практика, як зазначають в міністерстві, є поширеною в міжнародному арбітражі.

"Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі та потім утримувавши українські військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів", - наголошується у заяві МЗС.

Крім того, у міністерстві нагадали, що це вже не перша справа України проти Росії, яка розглядається за подібним механізмом. І у цих справах Україна успішно подолала юрисдикційні зауваження РФ.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали через слідчі дії та проведенням балістичної експертизи. При огляді також з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.