Глава МЗС Німеччини порушив питання Криму в рамках форуму Макрона

Окупувавши Крим, Росія відкрито порушила міжнародне законодавство, засноване на Паризькій хартії для нової Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у рамках Третього Паризького форуму миру, ініційованого президентом Франції Еммануелем Макроном.

Водночас він закликав посилити ОБСЄ у рамках протидії конфліктам усередині Європи.

"Ми повинні посилити ОБСЄ. З моменту свого створення вона зробила надзвичайний внесок у підтримання миру на нашому континенті. Спеціальна моніторингова місія нині допомагає зберегти досягнутий режим припинення вогню на Донбасі. А в конфлікті в Нагірному Карабасі ОБСЄ може забезпечити платформу для переговорів з питань сталого політичного врегулювання в рамках Мінської групи. Однак разом з тим ОБСЄ стикається з викликами, які ми повинні подолати. Це питання побудови архітектури безпеки в рамках контролю над звичайним озброєнням", - зазначив міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини вважає, що Європа й ОБСЄ повинні бути готові до того, щоб почати відкритий діалог із майбутнім президентом США – Джо Байденом. Однак він також вказує, що без Росії неможливо буде вирішити питання, пов'язані з європейською безпекою.

"Незабаром до Білого дому увійде новий американський президент – Джо Байден. Він підтримує мультилатералізм (принцип, коли держави дотримуються багатосторонніх відносин – LB.ua). Так, він вказує на те, що буде непохитний щодо Росії, проте й демонструє бажання залучити Москву до роботи з контролю над озброєннями. Подібне залишається актуальним і сьогодні, через тридцять років після закінчення Холодної війни. Європа і ОБСЄ повинні бути готові до такої відкритості. І я думаю, що для нас це шанс для просування ідеї того, що європейська безпека не може бути досягнута без Росії або ж при протистоянні їй", - заявив Маас.

За словами міністра, якщо ЄС хоче, щоб його голос був почутий у рамках переговорів Росії і США щодо, наприклад, питань ядерного роззброєння, а також ряду інших дискусій, країни Співдружності повинні виробити єдину позицію щодо Росії, використовуючи в повній мірі п'ять принципів, раніше озвучених колишнім Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.

Нагадаємо, серед останніх – повна реалізація Мінських домовленостей, зміцнення відносин зі східними партнерами та іншими сусідами, включаючи взаємодію з Україною, стійкість ЄС, зокрема в питаннях енергетичної безпеки, необхідність співпраці з Росією з міжнародних питань, що становлять особливий інтерес для Євросоюзу, а також підтримка громадянського суспільства РФ і зв'язків між людьми в Росії і ЄС.