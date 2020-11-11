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Міська влада Львова хоче судитися з Кабміном через карантин

За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу.

Міська влада Львова хоче судитися з Кабміном через карантин
Фото: Макс Требухов

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня".

Про це він повідомив у Facebook.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили", - повідомив Садовий.

Він зазначив, що за вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу.

"І це не історія про розваги, це - живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?" - запитав Садовий.

Він пообіцяв повідомити про подальші кроки після оприлюднення рішення уряду.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.

Андрій Садовий назвав введення карантину вихідного дня "дурницею" і заявив, що у Львові таке рішення уряду підтримувати не будуть.

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